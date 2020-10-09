Кутаиси, Грузия, , 14:40 — REGNUM У здания инспекции труда в Кутаиси на акцию протеста вышли работники торговых центров, протестуя против выписанных штрафов за несоблюдение мер предосторожности при пандемии. Об этом сообщает 9 октября интернет-портал Radiodk.ge.

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Накануне пресс-служба инспекции труда сообщила, что в Кутаиси оштрафованы на 10 000 лари (около $3100) пять торговых центров за то, что там на входах не стояли телевизоры для замера температуры посетителям. Также сообщается, что были вынесены предупреждения на рынках города. Протестующие заявляют, что стоимость тепловизоров слишком высока.

«Нам сказали, что у нас должен быть телевизор на входе. У торгового центра четыре входа и их надо везде ставить? Мы протестуем против избирательного правосудия», — сказал журналистам Торнике Сидиани, сотрудник торгового центра.

Он также отметил, что перед тем, как оштрафовать нужно вынести предупреждение и только потом, если на это не отреагировали, выписывать штраф.

«Когда нас оштрафовали, они сказали нам поблагодарить за то, что все владельцы (магазинов торгового центра, прим. — ИА REGNUM) не оштрафованы», — добавил участник протестной акции.

Стоит отметить, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в Грузии, представители правительства заявляют, что в стране не будут вводить карантинные меры, которые окажут существенный вред для экономики.

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