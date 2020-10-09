Магас, , 14:34 — REGNUM В Ингушетии проводится работа по подкормке лесных обитателей. Егеря минприроды в очередной раз раскладывают на медвежьих тропах лакомство для сладкоежек. На этот раз это опустошенные пчелиные соты, сообщили 9 октября в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Напомним, летом нынешнего года егеря раскидывали в местах обитания медведей шоколадные конфеты. Это отвлекает бурых хищников от нападения на сельские пасеки, отмечают сотрудники лесничеств. Медвежьи соты также являются лакомством для мишек.

Помимо этого, достается витаминов и другим обитателям леса. Для них егеря раскладывают в охотничьих угодьях брикеты соли-лизунца, чтобы животные восполняли необходимый запас минеральных веществ для поддержания здоровой жизнедеятельности.

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