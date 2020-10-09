Хабаровск, , 14:36 — REGNUM Комплексные учения по отражению массированного авианалёта условного противника прошли на Дальнем Востоке в рамках контрольной проверки подразделений войск ПВО Восточного военного округа (ВВО) России. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Для расчётов ПВО, вооружённых зенитными ракетными системами (ЗРС) С-300, С-400 «Триумф» и зенитными ракетно-пушечными системами (ЗРПК) «Панцирь», была смоделирована сложная тактическая обстановка. Находящиеся на боевом дежурстве военнослужащие в ходе учений отработали более десяти различных вводных, выполнили обнаружение, идентификацию и сопровождение самолётов условного противника. Во взаимодействии с ракетчиками также отработали расчёты современных радиолокационных станций.

Особое внимание, с учётом опыта современных конфликтов, на учениях уделялось отработке защиты комплексов ПВО от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника с помощью ЗРПК «Панцирь».

В финальной части учений расчёты ЗРС С-300, С-400 «Триумф» провели электронные пуски, в результате которых было зафиксировано уничтожение моделирующих авиацию противника воздушных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полигоне Ашулук в Астраханской области зенитные комплексы С-400 и «Панцирь-С» успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар в рамках командно-штабных учений «Кавказ-2020».

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