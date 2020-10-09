Токио, , 14:27 — REGNUM Новым героем игры One Piece: Pirate Warriors 4 станет самурай Кин'эмон. Об этом 8 октября сообщило издание Gematsu.

Кин'эмон относится к персонажам «технического» типа, а все его способности основаны на использовании огненного меча. Дата появления персонажа в игре пока не сообщается.

Напомним, One Piece: Pirate Warriors 4 — это экшен-игра по мотивам одноимённого аниме-сериала. Её релиз состоялся в марте 2020 года.

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