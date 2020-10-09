Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM В текущей эпидситуации в Свердловской области стоит больше говорить не о тревоге из-за пандемии COVID-19, а о мерах профилактики. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

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"Я думаю, нужно больше говорить не о тревоге, потому что мы таким образом сеем некий психоз. Надо больше говорить о мерах профилактики», — сказал чиновник.

По мнению Крекова, в скором времени в регионе снизится прирост новых носителей коронавируса. Это случится, если жители не будут нарушать ограничения, введённые властями. «Думаю, скоро подъём заменится на плато», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября 2020 года свердловские власти подтвердили 191 случай заражения коронавирусом за сутки.

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