Ньюпорт-Бич, США, , 14:24 — REGNUM Разработчики игры Wasteland 3 значительно уменьшили время загрузки между уровнями. Об этом 9 октября сообщает «Игромания».

Время загрузки на PC сократилось до 60%, а на консолях — до 25%. Помимо этого, разработчики исправили и другие проблемы с производительностью проекта.

Напомним, Wasteland 3 — это ролевая игра, разработанная студией inXile Entertainment. Её релиз состоялся 28 августа 2020 года.

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