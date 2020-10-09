Барнаул, , 14:24 — REGNUM В Алтайском крае в выходные (10−11 октября) ожидаются мокрый снег с дождём, сильный ветер и гололёд. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на информацию Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В отдельных районах края 10 октября ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождём. 11 октября такая погода распространится на большей части территории региона. Ночью и днём в отдельных районах возможен гололёд.

Ночные температуры составят от — 3 до +2 градусов, к югу местами до — 8. Днём столбики термометров поднимутся до +8… +9 градусов. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Местами прогнозируются порывы ветра до 18−20 м/с.

В столице региона — городе Барнауле — также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели объявили на территории Бурятии штормовое предупреждение.

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