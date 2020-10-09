Москва, , 14:14 — REGNUM В предложенной патриархом Кириллом трактовке Божественной педагогики осталась некоторая недосказанность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 октября, комментируя слова главы Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, патриарх Кирилл в своей проповеди сказал, что пандемия, захватившая мир и потребовавшая от людей «налагать на себя очень большие самоограничения, то есть в каком-то смысле жить не по закону похоти», может «многому нас научить».

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« В том, как патриарх Кирилл в данном случае трактует Божественную педагогику (пандемия «многому нас научит» и побудит «жить не по закону похоти»), мне видится некоторая недосказанность. Логичен, согласитесь, вопрос, кому в современных обстоятельствах, в первую очередь, следовало бы изменить свои жизненные подходы. По-моему, это очевидно: перед лицом «точки невозврата» изменить своё мировоззрение и «отказаться от похоти» должен в первую очередь правящий слой. Его, однако, связанные с пандемией ограничения касаются в наименьшей степени, в его поведении ничего не меняется! Страдает же от ограничений то большинство, которое вынуждено жить преимущественно не похотью, а тяжёлым трудом, у которого на «похоть» и сил-то не остаётся. Более того, правящий слой совершенно очевидно использует карантинные ограничения, чтобы повысить степень управляемости большинства, поставить его в ещё более подчинённое положение, чем то, в котором оно было до пандемии.

Понятно, что церковные иерархи вряд ли будут смотреть на ту или иную проблему с социально-политической точки зрения. Для рядового труженика, однако, вынужденного выживать в обществе, построенном на эксплуатации, потребность такого подхода очевидна. Как очевидна и выхолощенность призывов к «отказу от достижения целей, которые ещё вчера казались важными и необходимыми», если они обращены в равной степени ко всем. Чтобы человечество и наша страна, в частности, не дошли «до точки невозврата», изменения в мировоззрении и целеполагании нужны, как я уже сказал, прежде всего, у верхов.

Что же до народного большинства, то да, и ему, естественно, необходимо постоянно думать и «многое переосмысливать», и пандемия ему в этом деле, скорее, в помощь, чем во вред. Тем не менее повторю, степень значимости этих процессов у правящего класса и у низов разная.