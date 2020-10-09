Новосибирск, , 14:08 — REGNUM Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС продлил дистанционное обучение до 2 ноября. Сделано это в целях профилактики распространения коронавируса, уточнили в вузе.

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«В Сибирском институте управления — филиала РАНХиГС до 2 ноября 2020 года обучение по очной, очно-заочной, заочной формам обучения всех направлений подготовки, специальностям — программам бакалавриата, специалитета, магистратуры будет проходить в режиме учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий», — говорится на сайте вуза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сибирский институт управления — филиал РАНХиГС с 28 сентября по 11 октября перешёл на дистанционное обучение из-за коронавируса.

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