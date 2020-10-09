Самара, , 14:08 — REGNUM Свыше 36 тысяч жителей Самарской области написали исторический «Диктант Победы» по событиям Великой Отечественной войны. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, по числу участников диктанта Самарская область вошла в пятерку лидеров среди регионов РФ. При этом 19 местных жителей набрали максимальное количество баллов — 25 баллов, получив «пятерку».

Губернатор региона Дмитрий Азаров поблагодарил жителей за участие в диктанте и поздравил «отличников». По его словам, в настоящее время очень важно хранить память о событиях тех военных лет, а также сохранить историческую правду. Нужно помнить о героях, а также передавать знания молодежи.

Отмечается, что участники диктанта должны были за 45 минут сделать 25 заданий, касающиеся Великой Отечественной войны. При этом пять вопросов были связаны с историей города Куйбышева 1941−1945 годов.

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