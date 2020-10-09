Каспийск, Дагестан, , 14:09 — REGNUM Выемка документов производится в управлении имущественных отношений и градостроительства мэрии дагестанского Каспийска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 октября в пресс-службе администрации города.

По словам собеседника, речь об обысках не идет, мэрия работает в штатном режиме. Вместе с тем уточнить, кем и в связи с чем проводятся мероприятия, в пресс-службе не смогли.

По данным ТАСС, бывшего начальника указанного управления мэрии Каспийска подозревают в хищении земельного участка площадью 935 кв. м и кадастровой стоимостью более 10 млн рублей.