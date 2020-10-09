Салехард, , 14:02 — REGNUM На Ямале ещё один пациент скончался от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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Мужчина умер в Салехардской окружной больнице. Ему был 61 год. Полторы недели гражданин провёл на интенсивной терапии, также был на аппарате ИВЛ, но эти меры не помогли его спасти.

В оперштабе добавляют, что его состояние было осложнено сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Отметим, всего по данным оперштаба в регионе умерли уже 105 граждан с коронавирусом.