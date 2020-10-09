Томск, , 14:00 — REGNUM Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией остановит тотальное использование защитных масок. Об этом на брифинге 9 октября заявил вице-губернатор Томской области Иван Деев.

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По его словам, которые приводит официальный сайт областной администрации, ситуация с распространением коронавируса изменилась с приходом осени. На сегодняшний день нет массовых вспышек на предприятиях, как это было весной и летом. Все чаще фиксируются внутрисемейные заражения. Источником служат общественные места, где люди появляются без средств индивидуальной защиты.

Как отметил Иван Деев, чтобы произошло снижение числа заболевших вирусными инфекциями, необходимо носить маски и делать это правильно (плотно закрытый нос и рот), также нужно соблюдать социальную дистанцию. При таких условиях положительные результаты можно будет увидеть уже через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 октября в Томской области выявлено 8454 носителя коронавируса.

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