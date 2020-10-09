Саранск, , 14:00 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 октября выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным приростом числа инфицированных за сутки с 23 июня, когда было подтверждено 54 новых случая заражения. Накануне сообщалось о 49 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 6827 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 5684 жителя Мордовии. 43 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1100 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 8 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 983 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 875 человек.