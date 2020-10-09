Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Вводить более жёсткие меры для профилактики COVID-19 в школах Свердловской области пока не планируют, заявил вице-губернатор Павел Креков.

«Никаких мер, связанных с введением карантина, мы не планируем», — сказал чиновник.

По его словам, в ужесточении мер нет необходимости. В ближайшее время школьники продолжат учиться в текущем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ранее закрыли гимназию № 2 на карантин по ОРВИ.

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