Екатеринбург, 9 октября 2020, 14:01 — REGNUM Вводить более жёсткие меры для профилактики COVID-19 в школах Свердловской области пока не планируют, заявил вице-губернатор Павел Креков.
«Никаких мер, связанных с введением карантина, мы не планируем», — сказал чиновник.
По его словам, в ужесточении мер нет необходимости. В ближайшее время школьники продолжат учиться в текущем режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ранее закрыли гимназию № 2 на карантин по ОРВИ.
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