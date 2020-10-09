Москва, , 13:56 — REGNUM На первые позиции в новостях вновь вышла тема коронавируса, которая представлена в самых разных преломлениях: мошенники предлагают ковидные справки, религиозные организации устраивают обряды против эпидемии. И все это на фоне традиционных курьезных историй, которыми Telegram-каналы радовали своих подписчиков. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Московской области мошенники придумали новый вид нелегального бизнеса: стали торговать справками об отсутствии коронавируса. Документы предлагаются на русском и английском языках (для выезда за границу), стоят от 1000 до 2300 рублей. Липовые справки могут получить и те, кто имеет положительный тест на COVID-19. «Новости Замкадья» напоминают, что за использование и подделку подобных документов предполагается уголовная ответственность.

В Тамбовской области — хорошая новость. Здесь с таким усердием стали строить детские сады, что в интернете шутят: скоро придется увеличивать рождаемость, чтобы поспеть за строительством. «Черноземец» подсчитал, что в 2020 году планируется создать 2058 мест для детей, в основном до трех лет.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге, по словам «Ночного губернатора», произошла «просто чумовая история». Предприниматель взял у города в льготную аренду на 49 лет памятник начала XIX века, и вскоре совершенно открыто стал его демонтировать. Ведется проверка.

«Записки декабриста» обратили внимание на необычное последствие эпидемии. В случае снежной зимы Петербург может столкнуться с нехваткой рабочей силы, поскольку закрытие границ привело к уменьшению числа работающих дворников. Уже сейчас коммунальные службы испытывают в них нужду.

«На Вологодчине новое безумное поветрие. По поводу и без повода в наших городах и селах открываются мемориальные доски», — рассказывают «Бухтины Вологодские». Очередной анекдотический случай произошел в Череповце, где стали увековечивать память вологодского поэта Константина Батюшкова. Сначала открыли улицу его имени, потом поставили бюст и, наконец, решили установить памятную доску на доме, где Батюшков никогда не был. Впрочем, он и в самом Череповце вряд ли бывал.

Приволжский федеральный округ

В регионах вводят разнообразные штрафы для предупреждения разрастания эпидемии. В Перми владельцев автобусов, где замечены пассажиры без масок, будут штрафовать на 100−300 тысяч рублей. «Не многовато ли? Похоже, самые высокие штрафы — в Перми!» — удивляется «Пермский глобус».

В той же Перми решили отреставрировать две египетские мумии. Цена реставрации — 4 миллиона рублей. Мумии будут томографировать, дезинфицировать и чистить, передает «Большая П».

Один из городов Татарстана оказался самым малонаселенным в России. Город носит громкое название Иннополис. «Он же единственный город, построенный за время после развала СССР. Проживает здесь всего чуть более 400 человек», — пишет «Шалтай-Бабай».

В Казани тем временем радуются новому поезду в метро. Кроме поручней с «теплым» покрытием и лампами, которые меняют освещение в зависимости от времени суток, здесь установлена система обеззараживания воздуха. «Итиль» говорит, что поезд уже прозвали «антиковидным».

Уральский федеральный округ

В Миассе появился необычный дом: в форме огромной головы богатыря Святогора. Дом строился почти четыре года, передает «Город, который смог». Он вполне может стать одной из самых любопытных достопримечательностей Миасса.

Сибирский федеральный округ

Необычную картину наблюдали пассажиры одной из маршруток Красноярска. Прямо на полу авто был разлит настоящий кипяток. «Не поездка, а Форт Боярд какой-то. Как именно горячая вода оказалась в автобусе, неизвестно», — сообщает «Красноярск №1».

»Сибирский панк» пишет про ситуацию с вирусом и удивляется, что в Омске рекомендуют переводить пожилых работников на удаленку и одновременно рекламируют акции для пенсионеров ко Дню пожилого человека: «В ковидное время даже благие намерения зачастую остро противоречат друг другу».

Южный федеральный округ

В Крыму появился реанимобиль для дельфинов. Он позволит оказывать дельфинам скорую медицинскую помощь. Единственная в стране машина изготовлена по индивидуальному заказу на средства президентского гранта. В реанимобиле есть ванная, кран для подъема дельфинов, кислородный концентратор, УЗИ-аппарат и многое другое, рассказывает «Крымский».

Необычное преступление произошло на Кубани. Бывшие работники похоронного бюро украли с могил 59 надгробий. Их продали скупщикам за полцены. Ущерб составил около 680 тысяч рублей. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, пишет «Кубань 24».

Из-за эпидемии в регионы возвращаются специальные посты. Такие установят, например, на границе между Краснодарским и Ставропольским краями. Приезжающих на Ставрополье станут отправлять на двухнедельный карантин (кроме тех, кто едет в санатории и командировочных). В обратном направлении таких мер не предполагается, сообщила «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

Очередной рекорд установили в Грозном. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл», сделанный в форме восьмиконечной звезды, официально зарегистрирован как самое большое архитектурное изображение такой фигуры, пишет НИА «Кавказ».

Дальневосточный федеральный округ

В Магаданской области появился первый официальный альпинистский маршрут. Инициатива принадлежала городскому туристскому клубу. «Многие не понимают, зачем покорять горные вершины, у альпинистов Магаданской области на этот случай есть беспроигрышный ответ — для развития туризма в регионе», — считает «Смотровая вышка».

Буддисты Бурятии по случаю роста числа зараженных коронавирусом решили провести молебны об уменьшении случаев заболеваний. В ритуале будут нововведения: участники наденут маски, обработают руки антисептиком и будут соблюдать социальную дистанцию, узнали «Бузотеры и воронье».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.