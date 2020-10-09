Ханты-Мансийск, , 13:54 — REGNUM В Югре за 8 октября ещё два пациента скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона.

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Таким образом, всего в ХМАО от этого заболевания умерли уже 200 человек. Сейчас 47 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе обнаружили 23 952 случая заражения коронавирусом. Выздоровели уже 21 779 югорчан.