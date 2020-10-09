Рязань, , 14:31 — REGNUM В Рязанской области 9 октября выявлено 65 новых носителей коронавируса, что на семь больше, чем в предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 251 пациент, в том числе 10 детей.

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Всего в Рязанской области зарегистрировано 8654 случая заражения коронавирусом. Ещё 74 положительных теста направлены на подтверждение в региональный минздрав. За сутки выписаны 23 пациента, всего выздоровели 6887 человек.

В тяжёлом состоянии в рязанских больницах находятся 17 человек, из них семь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.