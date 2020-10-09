Варшава, , 13:48 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши объявило число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. В республике побит очередной рекорд с начала пандемии. Об этом передает Dziennik.

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Так, за последние сутки в Польше выявлено 4739 новых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом. При этом, 52 человека с данным диагнозом умерли.

Среди регионов в лидерах оказалось Малопольское воеводство (724 новых случая заражений). Далее идут Мазовецкое воеводство (521 случай заражений), Шленское (490 случаев), Великопольское (436 случаев), Поморское (388 случаев), Подкарпатское (368 случаев), Лодзинское (368 случаев), Куявско-Поморское (363 случая), Дольношленское (250 случаев), Свентокшиское (192 случая), Люблинское (185 случаев), Западнопоморское (130 случаев), Подляское (117 случаев), Опольское (116 случаев), Варминско-Мазурское (102 случая). Замыкает данный «рейтинг» Любушское воеводство, там зафиксировано всего 33 новых случаев заражения.

Общее количество зараженных коронавирусом в Польше на данный момент составляет 116 338 человек, 2919 человек умерли от COVID-19.

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