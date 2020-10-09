Челябинск, , 13:47 — REGNUM В Югре за 8 октября было выявлено 175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Цифра такая же, что по данным за 7 октября. Всего с начала пандемии на территории региона обнаружено уже 23 952 таких случая.

Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 19 муниципалитетах. Среди лидеров значатся Ханты-Мансийск (31), Сургут (30) и Нижневартовск (18).