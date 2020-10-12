Барнаул, , 04:45 — REGNUM Мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции должны быть комплексными и обдуманными. Здесь нельзя ни возлагать ответственность на людей, которые недостаточно соблюдают профилактические меры, ни действовать хаотично, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. В интервью корреспонденту ИА REGNUM он указал на рассеянность подхода к профилактике распространения коронавируса.

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Профилактика должна включать не только усилия системы здравоохранения, но и комплексные скоординированные из одного центра противоэпидемические мероприятия со стороны всех отраслей народного хозяйства. «Определенные подвижки уже есть, но порой все напоминает лебедя, рака и щуку из известной басни», — сравнивает эксперт.

В качестве примеров можно привести манеру мыть руки у людей, которые не надевают масок, хотяинфекция респираторная и переносится именно воздушно-капельным путем. Или практику, которую взяли на вооружение городские власти, которые настойчиво устраивают обработку проезжей части проспектов антисептиком, хотя вирус на дорогах не обитает. В итоге каждый гнёт свою линию, и далеко не всегда с пониманием происходящего. Итог — ресурс растрачивается зря, а инфекция распространяется.

Читайте интервью полностью в материале Светланы Шаповаловой «"Ритуальная» обработка рук ненадевших маски: как ведут борьбу с COVID-19?».