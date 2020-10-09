Йошкар-Ола, , 13:46 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 октября выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем с 25 июня, когда было подтверждено 36 новых случаев заражения. Накануне в республике выявили 30 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5099 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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За последние сутки в республике выписаны 23 человека, всего выздоровел с начала пандемии 4401 житель Марий Эл. 55 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне скончались трое жителей региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 643 человека. По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 190 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 652 человека, из них у 643 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, министерству здравоохранения Марий Эл выделены средства на проведение мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение, ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции в размере 20 млн рублей. Средства планируется направить на оснащение (переоснащение) дополнительного коечного фонда, на проведение работ по оснащению дополнительных койко-мест медицинским кислородом. Часть средств пойдет на обеспечение медицинских работников средствами индивидуальной защиты.

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