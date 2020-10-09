Москва, , 13:50 — REGNUM В Москве от COVID-19 скончался адвокат Александр Каплан, который представлял интересы экс-члена федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас») Мусы Садаева. Об этом 9 октября сообщил коллега покойного Вячеслав Макаров, его слова приводит ТАСС.

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«На 68-м году жизни от коронавируса скончался в одной из московских больниц мой коллега Александр Абрамович Каплан, который также представлял интересы Мусы Садаева», — сказал Макаров.

Также он сообщил, что супруга адвоката в данный момент также находится в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц после того, как у нее была выявлена коронавирусная инфекция.