Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM В течение недели клиника Первого государственного медицинского университета им. Павлова в Санкт-Петербурге развернет 200 коек для больных COVID-19, половина из них будет находиться в реанимации. Об этом заявил ректор вуза Сергей Багненко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Он сообщил, что с инфицированными будут работать и студенты-медики, если сами того пожелают. Добровольцев из числа обучающихся обеспечат средствами защиты. Кроме того, их участие будет зависеть от того, не нарушило ли это режим обучения.

«И в первую, так сказать, волну, и сейчас, конечно, университет готов к тому, чтобы работать в таком режиме. Другое дело, что для этого понадобится несколько дней, для того, чтобы привести те корпуса, которые мы предполагаем задействовать в работе ковид-центра, для того, чтобы там создать санпропускники, шлюзы, соотвествующие зоны и так далее. Но это все реализуется в течение максимум недели», — сообщил Багненко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Читайте также: Беглов просит у Минздрава почти тысячу коек для больных COVID-19 — СМИ

Заметим, ранее в СМИ появился скан письма губернатора Александра Беглова на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой предоставить городу почти 1 тыс. коек под коронавирусных больных в федеральных учреждениях на территории Петербурга, включая клинику Первого Меда. Впрочем, в письме Беглов просил у этой клиники 250 коек.

Читайте ранее в этом сюжете: В полевой госпиталь «Ленэкспо» в Петербурге пошлют добровольцев