Москва, , 13:46 — REGNUM К вопросу о прогнозировании пика COVID-19 лучше подойти через проецирование на иммунитет человека в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, комментируя прогноз Сбербанка.

«Короновирус по весне ударил сильно. Основной причиной можно назвать классическое ослабление организма после зимы, нехватка витаминов в организме и т. д.

Обманчивое чувство, что уже тепло и хочется как можно быстрее сменить гардероб на летний. Отсюда и простуда, рост ОРВИ, высокая температура, затрудненное дыхание, сухой кашель, а случае с короновирусом и исчезновение чувств обоняния и вкуса.

Сейчас организм после лета намного крепче и заболеть простудой сложнее. Если бабье лето будет плавно сменяться осенью и похолоданием, то на плато выйдем только с середины ноября. Если похолодает быстрее, то все зависит от коммунальных служб и медиков и возможно с конца октября.

Конечно же сценарий развития ситуации зависит от соблюдения мер, рекомендованных населению органами власти и медиками, частота нарушений или полное игнорирование придерживаться схемы поведения в городе и общественных местах иногда или часто нарушают их либо ведут себя как обычно.

По данным на 9 октября, в Москве летальность составляет 1.73%, по Московской области — 1,83%, в Санкт-Петербурге 6,86% (город все лето кишил туристами, возможно именно это стало причиной), в Ростовской области и Красноярском крае 2,35−2,7%. Низкий процент в Саратовской области обьясняется большим числом пожилых граждан.

Если частота нарушений будет превышать ожидания, то статистика роста затянется до декабря и «плато» будет более растянутым. Кроме того, уже нет такой концентрации по крупным мегаполисам.

Контакты на природе, в отпусках и на «грядкаах» увеличили географию распространения коронавируса. Локализовать такой разброс уже как весной не получится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, симулятор Сбербанка рассчитал, что пик заражения коронавирусом в России может состояться 8 или 12 ноября, в Москве он может случиться ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: В Сбербанке смоделировали прохождение пика заболеваемости COVID-19