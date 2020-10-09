Нижний Новгород, , 13:45 — REGNUM В Нижегородской области открылась фотовыставка «Учителя в Великой Отечественной войне», организованная молодежными парламентами при Государственной Думе и при Законодательном собрании региона в рамках международного проекта «Большая история».

Мероприятие посвящено подвигу школьных педагогов, которые наравне с солдатами сражались на фронте или продолжали обучать детей в тяжелейших условиях войны.

Акция проходит в 12 районах Нижегородской области. Центральной площадкой выставки стал Парк Победы, расположенный на Набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

По словам председателя регионального молодежного парламента Марии Самоделкиной, на выставке представлены фотографии, на которых отображены истории известных подвигов учителей.

«Одни из них становились символами героизма, другие получили признание спустя десятилетия. Но каждая из этих историй в полной мере отражает ужасы Великой Отечественной войны. Мы дополнили выставку историями учителей-героев нашего региона», — подчеркнула она.

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