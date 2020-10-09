Нижний Новгород, , 13:42 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение, обязывающее перевозчиков выдавать пожилым пассажирам маски о время поездок в общественном транспорте.

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В соответствии с новой нормой, которая вступит в силу с 15 октября, если у пассажира в возрасте старше 65 лет отсутствует средство индивидуальной защиты дыхательных органов, то перевозчик должен будет бесплатно выдать ему или ей одноразовую медицинскую маску, повязку или респиратор.

ИА REGNUM напоминает, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о возобновлении на период с 12 по 25 октября режима самоизоляция для нижегородцев в возрасте старше 65 лет.