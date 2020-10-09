Уфа, , 13:42 — REGNUM 260 детей родились в Башкирии в прошлом году у матерей, не достигших возраста 18 лет. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Башстата.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранние браки лишают девочек детства, они являются причиной прерывания их образования, а значит и ограничивают их в возможностях. В прошлом году в республике в брак вступили 162 несовершеннолетних девушки. При этом 129 браков были заключены с мужчинами старше 20 лет. А шесть девушек в возрасте от 16 лет до 17 лет вступили в брак с мужчинами старше их более чем на 13 лет.

Отмечается, что в регионе в прошлом году семь несовершеннолетних девушек расторгли брак. При этом четыре девушки прожили в браке менее одного года.

Согласно данным Башстата, за минувший год у несовершеннолетних девушек родилось 260 малышей. При этом четыре малыша родились у мамочек моложе 15 лет, а 144 ребенка рождены вне брака.

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