Челябинск, , 13:39 — REGNUM Бывший вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров подаст на экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в суд. Поводом стали показания, которые бывший градоначальник дал в том числе и на него.

«Показания, которые в отношении меня дал вчера в суде Евгений Тефтелев не соответствуют действительности», — отметил Гататров. И добавил, что его юристы сейчас готовят иск о защите чести и достоинства.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр обвиняется в получении взятки. Он заключил со следствием соглашение и дал показания на ряд бывших и нынешних чиновников города и региона.

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