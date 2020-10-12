Барнаул, , 00:45 — REGNUM По мере того, как всё чаще выявляются случаи заражения коронавирусом, возникают и теории о том, почему люди заражаются и болеют. Одно из таких предположений высказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, по мнению которого, самая большая ошибка для болеющего человека заключается в самолечении и нежелании обращаться к врачам. Действительно ли заболевшие люди сами в этом виноваты, обсудил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин с корреспондентом ИА REGNUM Светланой Шаповаловой.

К врачу Иван Шилов © ИА REGNUM

По наблюдениям Павла Шумихина, на фоне пандемии граждане, замечая у себя симптомы ОРВИ, стремятся попасть на прием к врачу как можно скорее. Проблемы есть в другом. Одна из них состоит в далеко не идеальном функционировании системы первичной медицинской помощи, заброшенной которой обернулась неготовностью к наплыву пациентов с ОРВИ. Вторая проблема связана с отсутствием гарантии того, что если врач начнет рано курировать пациента с респираторным вирусом, это приведет к его быстрому исцелению. Потому что нет пока у врачей такого мощного и доступного препарата, чтобы прервать течение заболевания на ранней стадии.

Наконец, диагностическая база показала свою неготовность. Выяснилось, что точная диагностика поражения легких с последующим определением тактики лечения возможна по КТ, а необходимых аппаратов в наличии считанные единицы. «Поэтому возлагать основную вину на самого пациента я бы не стал. Досадно, что до сих пор ещё нет понимания о том, что борьба с коронавирусной инфекцией — это не только усилия системы здравоохранения, но и комплексные скоординированные из одного центра противоэпидемические мероприятия со стороны всех отраслей народного хозяйства», — говорит Павел Шумихин.

Читайте интервью полностью в материале Светланы Шаповаловой «"Ритуальная» обработка рук ненадевших маски: как ведут борьбу с COVID-19?».