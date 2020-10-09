Брянск, , 14:00 — REGNUM В Брянской области 9 октября зарегистрировали 92 случая заражения коронавирусом, что на пять пунктов превышает показатель предыдущих суток. За сутки лаборатории провели 2224 исследования, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлены 10 тыс. 92 носителя коронавируса. Завершили лечением выздоровлением 8 тыс. 41 человек, из них 70 пациентов выписаны за минувшие сутки.

Всего в лабораториях региона проверено 186 тыс. 336 тестов.