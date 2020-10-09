Элиста, , 13:35 — REGNUM В Калмыкии завершена реконструкция главного корпуса республиканского психоневрологического диспансера в селе Приютное. На эти цели из резервного фонда правительства РФ было выделено 43 млн рублей. Капремонт здания стал первым с момента его открытия в 1963 году.

«На протяжении десятилетий диспансер оставался без внимания. Честно говоря, был удивлён, когда узнал, что важное социальное учреждение — в плачевном состоянии. За время своего существования здания ремонт не производился. Чтобы привести медучреждение в порядок, понадобилось больше года», — написал глава республики Бату Хасиков в Instagram.

В здании созданы все условия для комфортного пребывания пациентов. В рамках реконструкции объекта заменена кровля, укреплены стены, обновлена мебель и инвентарь.