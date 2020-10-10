Москва, , 08:31 — REGNUM Споры среди пользователей интернета вызвала статистика, согласно которой в России было зафиксировано рекордное число заражений новой коронавирусной инфекцией за последние сутки. Граждане поделились своими мнениями 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи оказались не уверены в объективности предоставленных данных. По их видению, подсчёт заболевших в России осуществляется ненадлежащим образом.

«Такое ощущение, что все эти цифры с потолка). Вчера открыл больничный, дома сейчас сижу с температурой 38. И думаете мне кто-то предложил пройти тест на Covid-19))). Мне так то конечно всё равно, ОРВИ оно и в Африке ОРВИ, но подсчёт у них конечно тот ещё», — пишет пользователь Mr Corwin.

Другие поделились личным опытом на счёт того, как граждане попадают в списки заражённых. К примеру, единственный положительный результат в череде отрицательных, по мнению комментаторов, позволяет занести пациента в статистику.

«Мужа из больницы выписали с отрицательным ковидом, затем пришёл положительный результат, выписали 30.09, сегодня получил анализы от 01 10,03 10 с положительным результатом, интересно чьи? В поликлинике делали 05 10, результат отрицательный. Сплошной детектив и фильм ужаса. Больной анализы не сдаёт, в больнице не лежит, а анализы с положительным ковидом в карту заносят, значит это кому — то нужно», — написала Мила.

Некоторые комментаторы напомнили, что высокое количество заражениий может быть связано с возросшим количеством проведённых тестов на выявление коронавируса. Таким образом, считают граждане, рост числа выявленных пациентов с COVID-19 является закономерным, ведь вызван он большим охватом исследования.

«А почему не пишут, например, о том, что и количество сделанных за сутки тестов рекордное — аж 500 000?как вы думаете, 12 000 на 500 000 человек — это большой процент? 2,4%. вчера этот процент был выше — 2,6%. почему не дают статистику по госпитализированным? Почему не дают информацию в разрезе возрастной группы и наличию тяжелых хронических заболеваний? голые цифры», — поделился мнением пользователь Hypno Cat.

Нашлись и те, кто утверждает, что работает в медицинской сфере. Данные граждане уверяют, что опасность распространения новой коронавирусной инфекции крайне высока. Более того, отдельные комментаторы решили упрекнуть граждан в том, что они недостаточно ответственно подходят к соблюдения мер по предотвращению распространения.

«Я работаю врачом, сейчас небывалый рост, и это не ОРВИ, инфекция непредсказуемая, с тяжелыми осложнениями, только все видят масонский заговор и прочий бред. Мне жалко коллег, которых уже не вернуть, они не пожалели своих жизней ради вас. Продолжайте ходить без масок, встречаться большими компаниями, только потом не пишите на всех ресурсах, что врачей не хватает и медпомощь не такая доступная», — пишет Юлия И.

Напомним, согласно данным, за последние сутки в России было зарегистрировано 12 126 новых случаев заражения коронавирусом. Данная цифра оказалась рекордной. Ранее самое крупное количество заражённых было обнаружено 11 мая 2020 года. Тогда выявили 11 656 пациентов с COVID-19.