Сеул, , 13:36 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года в Южной Корее в результате несчастных случаев на производстве погибли 661 человек, что на шесть человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда страны.

Согласно опубликованным данным, наибольшее число жертв было зафиксировано в строительной отрасли (349 жертв), в обрабатывающей промышленности — 144 жертвы.

Известно, что в 2019 году в результате несчастных случаев на производстве в стране погибли 855 человек.

Отмечается, что в текущем году власти страны намерены принять комплекс мер, чтобы сократить число жертв.