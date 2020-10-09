Астрахань, , 13:32 — REGNUM В Астраханской области 9 октября подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего в регионе зарегистрировано 7624 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 875 человек.

Выздоровели 6845 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 128 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,16 — на 0,04 больше, чем в предыдущие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19