Москва, , 13:41 — REGNUM Ограничений на перемещения между российскими регионами в условиях эпидемии коронавируса нет, есть отдельные меры контроля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября журналистам.

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Ранее правительство Орловской области предупредило о возвращении на трассы учётно-заградительных постов. В сентябре власти Башкирии вернули особый порядок въезда в ряд городов и районов. Представителя Кремля спросили, стала ли позволительной мера по по перекрытию границ регионов.

«Это же не перекрытие границ, но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы», — сказал Песков, указав на неверную формулировку вопроса.

Ограничений на передвижение людей между регионами «как не было, так и нет», добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал регионы не «закрывать экономику» повторно из-за роста заболеваемости COVID-19, так как это приведёт к губительным последствиям.

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