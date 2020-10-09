Батуми, Грузия, , 13:33 — REGNUM Ограничения, введенные в автономной республике Аджарии для профилактики пандемии коронавируса, скоро начнут отменять. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 октября на брифинге сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

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Он отметил, что в регионе с каждым днем медики выявляют все меньше случаев заражения SARS-CoV-2, что говорит о стабилизации эпидемиологической обстановки в стране.

«Осуществленные нами мероприятия, предполагающие ограничение мобильности в Батуми, возымели соответствующие результаты. Это дает нам возможность поставить на повестку дня план поэтапного снятия ограничений», — сказал Рижвадзе.

Глава правительства сообщил, что в первую очередь будет восстановлена работа общественного транспорта. Также планируется возобновить занятия в школах и работу детских садов.

Подробный план с датами отмены ограничений Рижвадзе пообещал представить на следующей неделе.

Стоит отметить, что в Аджарии более месяца выявляют больше всего случаев заражения коронавирусом среди остальных регионов Грузии. Сегодня заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе на основании последних данных «самым опасным регионом» в стране назвала Тбилиси.

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