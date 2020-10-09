Москва, , 13:29 — REGNUM В России могут потребоваться новые решения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 9 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Такая необходимость в принятии новых мер на уровне федерального оперативного штаба и властей регионов может возникнуть в случае, если ситуация с коронавирусом в стране будет и дальше усложняться.

«Очевидно, что цифры растут. Сегодня действительно печальный антирекорд по России, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, это говорит о том, что «очень многие» жители страны пока не считают необходимым заняться обеспечением собственного здоровья.

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«Если ситуация будет и дальше усложняться, конечно это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. И это потребует каких-то действий и решений», — подчеркнул Песков, не уточнив, какие именно мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом на 9 октября, в России зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. Так, за прошедшие сутки выявлено 12 126 новых случаев. Это на 470 случаев больше, чем на пике заболеваемости, 11 мая, когда зафиксировали 11 656 новых случаев. Всего в России число выявленных заражений превысило 1 млн 272 тыс. случаев.

Напомним, ранее глава Роспотребандзора Анна Попова заявила об усложнении в России ситуации с коронавирусом. При этом она подчеркнула, что в случае соблюдения нынешних ограничительных мер жителям РФ удастся избежать ужесточения правил.