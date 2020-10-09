Великий Новгород, , 13:29 — REGNUM По данным оперативного штаба Новгородской области от 9 октября, за последние сутки в регионе выявлен +61 новый носитель коронавирусной инфекции. Это на три случая больше, чем днем ранее. Однако в целом на текущей неделе существенного роста суточного числа инфицированных не произошло.

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Из числа новых случаев 30 дал в суточную статистику Великий Новгород, 13 — Боровичский район, восемь — Новгородский район, по три случая — Маловишерский и Старорусский районы, два — Хвойнинский район, по одному случаю — Валдайский и Чудовский районы.

Нарастающим итогом в Новгородской области зарегистрировано 5766 случаев заражения за всё время пандемии. Из этого количества 4559 человек выздоровели, в том числе 40 пациентов выписаны за последние сутки. Скончались от COVID-19 за всё время 83 жителя Новгородской области.

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