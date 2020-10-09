Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Суррогатное материнство в России остается вне поля государственного контроля, из-за чего появилось большое количество «теневых» агентств, о работе которых у социальных служб и органов здравоохранения понимания нет. Так прокомментировала смерть пятимесячного ребенка, рожденного от суррогатной матери, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Напомним, тело пятимесячного малыша было обнаружено в одной из арендованных петербургской компанией «Наследие» квартир в Гатчинском районе Ленинградской области. Причины смерти устанавливают следственные органы, по предварительным данным, малыш умер от сердечной недостаточности.

Анна Митянина занялась вопросом суррогатного материнства после того как стало известно, что в Петербурге находятся 150 малышей рожденных суррогатными матерями от биологических родителей-иностранцев. Из-за того что границы закрыты, дети оказались в «домах малюток» или в частных квартирах под присмотром нянь. Однако многие компании в этой сфере ведут «теневой» бизнес, он не попадает в поле зрения государственных органов.

«Нам не доступна информация об общем количестве детей, о том, по каким адресам они находятся, в каких условиях содержатся», — пояснила уполномоченный по правам ребенка.

В настоящий момент известно, что младенец, найденный накануне мертвым в Гатчине, был рожден по программе суррогатного материнства для пары из Китая.

«По данным, предоставленным мне Ассоциацией суррогатных агентств, компания «Наследие», с которой биологические родители заключили договор, как и несколько других, принадлежит агенту из Китая», — отметила Анна Митянина.

На связь с аппаратом уполномоченного ее представители не выходили, с иными организациями, осуществляющими данный вид деятельности в Петербурге, также не взаимодействовали.

Напомним, расследование инцидента в Гатчине ведет СУ СКР по Ленобласти.

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