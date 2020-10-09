Салехард, , 13:23 — REGNUM На Ямале за 8 октября выявлено ещё 149 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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По сравнению с 7 октября за сутки в регионе обнаружили на одного заболевшего больше. А за весь период пандемии коронавирус в ЯНАО нашли у 16 683 граждан.

662 пациента госпитализированы, у них COVID-19 либо внебольничная пневмония. 17 находятся в тяжёлом состоянии, а один — в крайне тяжёлом. Четверо граждан подключены к аппаратам ИВЛ.