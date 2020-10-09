Волгоград, , 13:29 — REGNUM За минувшие сутки в Волгоградской области зарегистрировали два летальных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом. Скончались два 84-летних пенсионера, сообщили 9 октября в региональном оперативном штабе.

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У жительницы Волгограда не удалось уточнить примерную дату и возможный способ заражения коронавирусной инфекцией. Она лечилась амбулаторно. Пенсионер из Камышина сначала лечился самостоятельно, при ухудшении самочувствия вызвал бригаду скорой медицинской помощи, а затем продолжил амбулаторное лечение. Мужчина страдал хроническими заболеваниями органов дыхательной системы.

В больницах Волгоградской области с подтверждённым коронавирусом получают лечение 1780 человек, в том числе 359 детей.