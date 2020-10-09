Томск, , 13:20 — REGNUM В школах Томской области закрыто на карантин 38 классов, сообщается в сводке региона по коронавирусу от 9 октября.

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Как уточнили ИА REGNUM в областной администрации, 38 классов — это 0,6% от общего числа классов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 октября в Томской области выявлено 8454 носителя коронавируса.

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