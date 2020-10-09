Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM В Свердловской области выписано по выздоровлении ещё 134 человека, у которых ранее диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 8 октября власти сообщали о выписке 129 пациентов. Теперь в регионе выписаны 22 766 человек, переболевших COVID-19.

Продолжается лечение 615 пациентов в состоянии средней тяжести и 135 больных в тяжёлом состоянии (123 — в реанимации, из них 66 — на ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 640 смертей от COVID-19.