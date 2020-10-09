Москва, , 13:18 — REGNUM В России за сутки 8 октября выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 12 126, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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Ранее максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом был зафиксирован 11 мая, когда было выявлено 11 656 случаев.

Отметим, что 7 октября в России было выявлено 11 493 случая заражения, еще сутками ранее — 11 115.

Всего в России выявлено 1 272 238 носителей коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 22 257 человек, выздоровели — 1 009 421. Всего было проведено более 49,6 млн тестов на коронавирус.

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