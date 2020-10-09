Нижний Новгород, , 13:16 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 9 октября выявили 1387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1349 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 168 401 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 247 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 150, в Саратовской области — 144, в Оренбургской области — 130, в Самарской области — 121, в Удмуртии — 116, в Пензенской области — 107, в Пермском крае — 96, в Кировской области — 80, в Мордовии — 50, в Башкирии — 47, в Марий Эл — 35, в Чувашии и Татарии — по 32.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 34 286 случаев, в Ульяновской области — 16 750, в Саратовской области — 16 704, в Оренбургской области — 13 906, в Самарской области — 12 805, в Пензенской области — 11 767, в Пермском крае — 10 621, в Кировской области — 9222, в Башкирии — 9191, в Чувашии — 8855, в Татарии — 7480, в Мордовии — 6827, в Удмуртии — 6275, в Марий Эл — 5099.

Полностью выздоровели 136 906 жителей округа, за последние сутки выписаны 1110 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2160 человек, за минувшие сутки скончались 25 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 17 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 октября в России подтверждено 1 272 238 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 12 126 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 1 009 421 житель России, за сутки выписаны 7092 человека. 22 257 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 201 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 240 560 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 4833 человека.