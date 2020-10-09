Махачкала, , 13:19 — REGNUM Уголовное дело после сообщений о массовом пищевом отравлении детей в Махачкале возбудили следственные органы СК РФ по Республике Дагестан. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба СК РФ.

«Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о массовом пищевом отравлении воспитанников детских садов в городе Махачкале Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кроме того, указывается, что, согласно предварительным данным, 8 октября 2020 года в медучреждение Махачкалы поступило свыше 30 детей из разных детских дошкольных учреждений, у которых наблюдались признаки острой кишечной инфекции.

Помимо этого, добавляется, что в данный момент в рамках расследования уголовного дела ведутся следственные действия, а также ведется допрос должностных лиц, которые отвечают за «осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вспышка острой кишечной инфекции произошла в Махачкале, в результате которой с симптомами отравления были госпитализированы 42 ребенка.