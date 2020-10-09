Волгоград, , 13:27 — REGNUM 9 октября в Волгоградской области выявили 151 носителя коронавируса, что на восемь случаев превышает показатель предыдущих суток. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В больницах с подозрением на коронавирус находятся 4462 взрослых и 77 детей. Всего в регионе подтвердили 16 тыс. 315 случаев заражения, выздоровели 14 тыс. 375 человек, из них 194 выписаны за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё два пациента. В целом в Волгоградской области зарегистрировано 160 случаев с летальным исходом.