Уфа, , 13:21 — REGNUM В Центральном районном суде Тольятти изменили режим работы для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба суда.

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По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее распоряжение 7 октября подписал председатель суда.

Отмечается, что с 7 октября сохраняется ограничение доступа в здание суда граждан, которые не являются участниками процесса, а также приостанавливается личный прием граждан. При этом находиться в здании Центрального районного суда г. Тольятти можно будет лишь после измерения температуры тела бесконтактным способом. Кроме этого, граждане должны быть в перчатках, соблюдать масочный режим и рекомендованную дистанцию.

Граждане, которые не будут выполнять данные требования, в здание суда допускаться не будут. Отмечается, что распоряжение будет действовать до снятия ограничительных мер в регионе.

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