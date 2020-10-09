Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Тбилиси стал самым опасным регионом, исходя из рисков заразиться коронавирусом. Об этом, как передает агентство «Новости-Грузия», 9 октября сообщила журналистам заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.

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Она рассказала о том, сколько случаев заражения коронавирусом выявили в регионах за последние сутки. Еще недавно в автономной республике Аджария фиксировали до 70% носителей SARS-CoV-2 от общего количества по стране, но теперь к первому месту приблизилась грузинская столица.

«В Аджарии в результате принятых мер число инфицированных уменьшилось. Это уже 36%, что соответствует 190 пациентам, но, к сожалению, в Тбилиси увеличилось до 34%, то есть подтверждено 179 случаев», — сообщила Энделадзе.

По статистике, в Тбилиси проживает около трети населения страны, и его плотность гораздо выше, чем в других регионах. По мнению заведующей, это делает столицу наиболее опасным местом.

«С учетом плотности и количества населения мы должны дорожить Тбилиси. На данный момент Тбилиси — самый опасный регион», — сказала врач.

Она также призвала всех выполнять рекомендации минздрава по профилактике пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 октября в Грузии, по официальным данным, выявили 10 752 случая заражения коронавирусом. Из них за последние сутки — 527.

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